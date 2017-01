Brasile, nuova strage in carcere: uccise 33 persone a Boa Vista

Regolamento di conti - Il ministero della Giustizia brasiliano ha poi riferito che il massacro sarebbe stato causato da un regolamento di conti tra bande rivali.



Il terzo peggiore massacro in Brasile - Quello di Boa Vista è il terzo più sanguinoso massacro in carcere nella storia del Brasile, dopo quello del 1992 a San Paolo, in cui morirono 111 detenuti, e quello di Manaus di qualche giorno fa. Le vittime nelle prigioni brasiliane durante i primi sei giorni del mese di gennaio (95) rappresentano circa il 25% delle vittime in prigione di tutto il 2016 (circa 370).



Le altre stragi nel carcere di Boa Vista - Il 16 ottobre, sempre nel carcere di Boa Vista, dieci detenuti morirono in uno scontro tra bande rivali. Il giorno seguente altre otto persone persero la vita nelle violenze scoppiate nel carcere regionale Enio dos Santos Pinheiro, a Porto Velho. Entrambi gli episodi hanno avuto come protagonisti i membri delle bande note come Comando Vermelho e Primer Comando de la Capital.