Brasile, inviato esercito per sicurezza al confine con il Venezuela

Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha ordinato per decreto l'utilizzo delle forze armate per "garantire la sicurezza" nello Stato settentrionale di Roraima, dove arrivano da diversi mesi rifugiati dal Venezuela. Temer non ha precisato il numero degli uomini interessati e ha spiegato che l'operazione ha "il fine di garantire la sicurezza dei cittadini brasiliani ma anche degli immigrati venezuelani che fuggono dal loro Paese".