Brasile,elicottero cade in mare a Rio de Janeiro:un morto e 3 feriti

Un elicottero è caduto in mare a Rio de Janeiro, in Brasile, vicino a una delle spiagge più frequentate della città, quella di Barra da Tijuca, provocando un morto e tre feriti. Lo riferiscono i vigili del fuoco. "Per i soccorsi sono stati mobilitati soccorritori in mare, sub e una squadra medica, con l'appoggio di elicotteri e moto d'acqua", hanno riferito i pompieri senza precisare le cause dell'incidente.