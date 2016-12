Bosnia, i giocatori di Pokemon Go messi in guardia sui campi minati

La febbre per Pokemon Go non risparmia nemmeno la Bosnia. Qui, però, i giocatori sono stati invitati a evitare i campi minati, retaggio della guerra etnica del 1992-95. "Siamo stati informati che gli utenti dell'applicazione si spingono in zone a rischio per catturare i Pokemon - ha indicato l'organizzazione Posavina bez mina ("Posavina senza mine") sul suo profilo Facebook - Preghiamo i cittadini di non avventurarsi e rispettare i cartelli di avvertimento".