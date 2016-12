Bomba New York, preso l'autore afghano dopo una sparatoria. Ordigni in New Jersey: "E' stato sempre lui"

Ahmad Rahami è stato fermato dalla polizia a Linden, in New Jersey. Lo rendono noto la Cnn e la Nbc. Il 28enne afghano, naturalizzato americano, oltre che per le bombe di sabato sera a Manhattan, una delle quali è esplosa facendo 29 feriti, era ricercato anche per quelle trovate in uno zaino in New Jersey .

Il ricercato è stato catturato in seguito a uno scontro a fuoco con la polizia avvenuto a Linden, New Jersey, a 20 chilometri da New York. Il sindaco della città, dove è avvenuto l'arresto, ha raccontato che "il proprietario di un bar l'ha trovato che dormiva fuori il locale, lunedì mattina. Ha detto di aver pensato che fosse un vagabondo, ma i poliziotti che hanno risposto alla sua chiamata hanno subito realizzato che si trattava di Ahmad Khan Rahami", si legge su The Guardian.



Nella sparatoria è rimasto ferito anche un poliziotto. Rahami è stato colpito alla spalla destra: dopo essere stato medicato, è stato arrestato. Nelle immagini apparse sui principali network statunitensi, si può vedere il giovane uomo - robusto, con barba e capelli corti - mentre viene trasportato in barella su un'ambulanza.



De Blasio: non si cerca nessun'altro - La caccia all'uomo dopo le bombe di New York e del New Jersey si sarebbe conclusa. Non ci sarebbero infatti altre ricerche in corso, almeno per il momento, dopo l'arresto di Ahmad Kahn Rahami: lo ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio.