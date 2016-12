Berlino, bimbo di 4 anni rapito davanti all'ufficio migranti: caccia all'uomo

Un bimbo bosniaco di 4 anni, Mohamed Januzi, è stato rapito davanti all'ufficio registrazione dei migranti "Lageso" di Berlino, in Germania. In un video registrato il primo ottobre e diffuso dalla polizia tedesca si vede un uomo tra i 35 e i 50 anni che gli stringe la mano e lo porta via. Da quel momento di Mohamed, che era sfuggito al controllo della mamma, non si hanno più notizie.