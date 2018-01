Belgio, esplode palazzina ad Anversa: due morti e 14 feriti

Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione ad Anversa, in Belgio. Due morti e 14 feriti, di cui uno in condizioni critiche mentre altri 5 sono gravi. Sette persone sono state estratte vive da sotto le macerie, tra cui un bambino. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di superstiti: la polizia ha reso noto che le due persone che mancano ancora all'appello sono state ritrovate senza vita sotto le macerie.