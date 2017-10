Martedì i giudici del Tribunale Supremo Federale brasiliano hanno deciso di rinviare alla prossima settimana l'esame del caso Battisti. L'Alta Corte è chiamata a decidere sulla concessione o meno dell'habeas corpus al terrorista, che avrà conseguenze decisive per l'estradizione o meno in Italia.



"Certo che ho compassione per le vittime" - "Come non ho compassione per le vittime? Certo che ho compassione per le vittime. Io ho 62 anni, ho moglie, figli e sono nonno", dichiara Battisti in un'intervista al Gr1. "Si stanno inventando un personaggio che non esiste".



"Il figlio di Torregiani sa che sono innocente" - Il terrorista condannato all'ergastolo per quattro omicidi ha inoltre rivelato di avere "una relazione con Alberto Torregiani", il figlio di Pierluigi, il gioielliere, per il cui omicidio Battisti è stato condannato a 13 anni e cinque mesi. "Ci siamo scritti negli anni - dice -. L'ho aiutato a scrivere un libro. Io ho lettere di Alberto Torregiani in cui mi dice testualmente che non ha nessun dubbio sul fatto che io non ho niente a che vedere con la morte del padre".



"Io sono uscito dal gruppo prima che iniziassero gli omicidi" - E ancora: "Fortunatamente sono uscito prima che iniziassero gli omicidi nel mio gruppo", assicura Battisti e spiega: "Come si può essere soddisfatti o fieri di tanta violenza, di tanti omicidi, di tanto sangue, da una parte come dall'altra. La lotta armata è stata un suicidio, non poteva dare risultati per nessuno. E anche indirettamente ho partecipato a idee che hanno portato a una follia, a una via senza uscita".



Torregiani a Newsmediaset: "Battisti è uno psicopatico" - "Lui continua a screditare le mie dichiarazioni e quelle delle famiglie di cui sono portavoce", queste le parole di Alberto Torreggiani in un'intervista rilasciata a Newsmediaset. "Non capisco come mai un tribunale possa avere così tante titubanza sul fatto che Battisti è un farabutto. Ma il governo brasiliano si rende conto a chi sta dando credito?". E conclude: "L'inico termine che userei per descriverlo è psicopatico".