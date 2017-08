Barcellona, Mattarella: "I terroristi non rimarranno impuniti"

"I terroristi non rimarranno impuniti". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di cordoglio, dopo l'attacco a Barcellona. "Ai familiari di Bruno Gulotta e di Luca Russo rivolgo i sentimenti di solidarietà di tutto il popolo italiano, così come rivolgo un pensiero di cordoglio alla Spagna e a tutte le vittime di questa ennesima strage", afferma. "Dobbiamo avere la capacità di opporci alla violenza", conclude.