Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga

Le forze speciali del Bangladesh hanno arrestato oltre 100 persone sospette in un campo profughi del quartiere Mohammadpur di Dacca. L'operazione contro il narcotraffico voluta dalla premier Sheikh Hasina ha suscitato molte polemiche. La principale forza di opposizione, il Partito nazionalista, ha sostenuto che "la pretesa lotta alla droga non è altro che un pretesto per eliminare decine di nostri militanti in tutto il Paese".