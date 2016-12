Baltimora, spari in campus: 3 morti

Nuova sparatoria in un campus universitario. Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in uno scontro a fuoco vicino all'Università del Maryland, a Baltimora. A sparare sarebbero stati due uomini scesi da due furgoni a un incrocio. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato un uomo morto e una donna e un uomo feriti, che sono deceduti una volta giunti in ospedale. Una quarta persona, una donna, è ricoverata in condizioni stabili.