Austria, le buste per il voto via posta sono difettose: rinviato il ballottaggio al 4 dicembre

Il ballottaggio delle presidenziali austriache, in programma il 2 ottobre, è stato rinviato al 4 dicembre per difetti alle buste per il voto all'estero. La colla della striscia adesiva, infatti, non garantisce la sigillatura della busta, rendendo illegittimo il voto. Anche il turno del 22 maggio, con il verde Alexander Van der Bellen in vantaggio, era stato annullato per irregolarità nello scrutinio dei voti per posta.