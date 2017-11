Australia, "voglio vedere il mare prima di morire": l'ultimo desiderio esaudito

“Voglio vedere il mare per l’ultima volta”: questo l’ultimo desiderio di una donna, malata terminale , del Queensland . Quel mare a lei tanto caro, perché cornice di infiniti ricordi con il marito. Così, mentre la accompagnavano a casa dal suo caro, i paramedici del Servizio Ambulanza del Queensland (QAS) hanno deciso di esaudire il suo desiderio e di portarla nella spiaggia di Hervey Bay . "A cosa stai pensando?" "Ora va tutto bene", ha detto la donna a Danielle Kellum - che si è occupata della sua assistenza insieme a Graeme Cooper - di fronte alla maestosità del mare, mentre dal suo viso scendevano alcune lacrime: lacrime di gioia. La protagonista di questa storia non ce l'ha fatta: la malattia l'ha portata via.

L'immagine - che ritrae la donna sulla barella e Cooper accanto - è stata pubblicata sul profilo Facebook del Servizio Ambulanza del Queensland: in poco tempo ha fatto il giro del web (quasi 14mila condivisioni, più di 44mila reazioni e più di 3.200 commenti) e ha commosso gli utenti di tutto il mondo, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla protagonista di questa storia e ai suoi due “angeli”.



“A volte, per fare la differenza, tutto ciò che serve è un po’ di empatia!”, si legge nel post di accompagnamento alla foto. La responsabile del team dei paramedici, Helen Donaldson, si è congratulata con Cooper e Kellum per il loro ammirabile gesto. "E' stato un momento speciale, potente, difficile da descrivere a parole, senza prezzo", ha raccontato Cooper al Daily Mail.