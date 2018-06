Auguri di Putin a Conte: "Ora collaborazione costruttiva"

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso in un telegramma le sue congratulazioni al nuovo premier Giuseppe Conte. "Spero - dice Putin - che la sua attività al governo contribuirà allo sviluppo di una collaborazione costruttiva russo-italiana in diversi settori, nonché ad un'efficace interazione nella soluzione dei problemi chiave regionali e internazionali". Lo riporta il Cremlino in una nota.