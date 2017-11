Attentato in Egitto, Gentiloni: "Orrore per strage, solidarietà"

"Orrore per la strage terroristica nella moschea del Sinai. I nostri pensieri vanno alle vittime, la nostra solidarietà alle famiglie colpite e all'Egitto". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dopo la strage in una moschea nel nord del Sinai in cui, secondo un ultimo bilancio, hanno perso la vita 235 persone e altre 109 sono rimaste ferite.