Attentati 11 settembre, gli Usa si fermano Obama: dopo 14 anni più forti che mai

A 14 anni di distanza, tutta l' America si ferma per ricordare gli attentati dell'11 settembre del 2011 . I terroristi di Al Qaeda dirottarono quattro voli, due degli aerei si schiantarono sulle torri nord e sud del World Trade Center di New York . Nell'attacco alle Torri gemelle morirono 2.752 persone. Obama: "Oggi più forti che mai". A Shanksville, Pennsylvania , inaugurato un memoriale per i 44 eroi del volo United 93 .

Il memoriale, in Pennsylvania, per i 44 eroi del volo United 93

Obama: dopo 14 anni siamo più forti che mai - Nel 14esimo anniversario del terribile attentato, il presidente Barack Obama ha scritto su Twitter: "14 anni dopo gli attacchi terroristici dell'11/9, onoriamo coloro che abbiamo perso. Salutiamo coloro che garantiscono la nostra sicurezza. Ci leviamo più forti che mai".



Un memoriale per il sacrificio degli eroi - Il memoriale in ricordo dei 44 eroei del volo United 93 è un lungo muro di marmo bianco con su scritto "11 settembre 2001" e i nomi delle vittime. L'aereo era diretto a San Francisco ma 46 minuti dopo il decollo i terroristi si impadronirono della cabina di pilotaggio. Volevano raggiungere Washington per ripetere l'attacco delle Torri e colpire la Casa Bianca. Grazie al coraggio dell'equipaggio e dei passeggeri però, il volo si schiantò a Shanksville, in mezzo alla campagna della Pennsylvania, evitando così una strage.