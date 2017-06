Attacchi Londra, il terzo killer ha madre italiana: fu fermato a Bologna

Il fermo all’aeroporto - Il 15 marzo 2016 fu fermato all'aeroporto Marconi con soltanto uno zaino e un biglietto di sola andata per Istanbul. Non diede spiegazioni sulle ragioni del suo viaggio né sulla sua destinazione, anzi inizio' ad agitarsi. Fu avvisato il procuratore aggiunto Valter Giovanni, all'epoca coordinatore del gruppo "terrorismo" della Procura, il quale intervenne direttamente affinché il giovane non fosse fatto imbarcare, in attesa di approfondimenti. Gli furono sequestrati il passaporto e il telefonino, all'interno del quale erano presenti immagini e video di contenuto religioso, e nonostante non ci fossero riferimenti espliciti e significativi al fondamentalismo jihadista, fu segnalato come sospetto “foreign fighter”.



I genitori - Zaghba aveva vissuto per un periodo con il padre e la madre in Marocco. Quando si sono separati la madre è rientrata in Italia e si è stabilita in provincia di Bologna, città in cui il figlio è stato denunciato per terrorismo internazionale e in un secondo momento prosciolto, pur rimanendo inserito nelle liste delle persone a rischio. Dopo l'episodio di Bologna Zaghba fu monitorato dall'intelligence e risulta non aver vissuto in Italia stabilmente, anzi la sua presenza fu limitata a brevi periodi per visite. Per il resto ci furono spostamenti tra il Marocco e Londra, dove aveva ottenuto un lavoro stagionale in un ristorante e da dove continuava ad avere contatti con la madre in Italia



La madre - La madre di Youssef Zaghba ha collaborato con le forze di polizia italiane dopo che il figlio fu fermato all'aeroporto. Dopo aver bloccato e segnalato Zaghba, la polizia perquisì anche l'abitazione della donna, senza trovare alcun elemento d'interesse investigativo. In quell'occasione però la madre si mostrò molto preoccupata per il comportamento del figlio e decise di collaborare con le forze di polizia. Da quel momento, la Polizia di Prevenzione ha monitorato Zaghba ogni volta che è venuto in Italia.



Zaghba risultava 'tecnicamente' residente in Italia da oltre un anno , precisano fonti diplomatiche sottolineando che, in base agli atti, Zaghba si eè iscritto all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) a Casablanca, in Marocco, fino al marzo 2016. Poi risulta rientrato a Castello di Serravalle, frazione di Valsamoggia (Bologna). Mentre a Londra, dove pure pare abbia vissuto negli ultimi mesi, non si sarebbe mai registrato.



Il coinvolgimento nell'attentato - E' stata la Metropolitan Police di Londra a comunicare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza il coinvolgimento di Zaghba negli attentati di sabato scorso. Da quel momento c'è stato un continuo scambio di informazioni tra le autorità italiane e quelle britanniche, alle quali è stato assicurato il pieno sostegno di tutto l'apparato antiterrorismo.