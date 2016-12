Amaq, agenzia vicina all'Isis, ha diffuso un video in cui compaiono i due terroristi che martedì hanno assaltato una chiesa di Saint-Etienne-Du-Rouvray, vicino a Rouen, in Francia, uccidendo padre Jacques Hamel durante la messa. Nel filmato i due assalitori giurano fedeltà al leader dello Stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, e uno di loro tiene in mano un pc che mostra la bandiera nera dell'Isis.