Assalitore treno Parigi-Amsterdam è Ayoub El Kahzzani vicino all'Islam radicale

Intanto emergono nuovi particolari sull'assalto terroristico sventato. E' stata una lotta breve, sanguinosa e caotica, quella in cui si sono trovati coinvolti i tre americani in vacanza, due militari e un civile, che sono riusciti a disarmare l'uomo che ha sparato con un kalashnikov sul treno Amsterdam a Parigi, evitando una tragedia. Lo racconta alla Cnn Anthony Sadler, l'unico civile dei tre.



Quando "il mio amico Alek Skarlatos ha urlato, 'Prendetelo!, il mio amico Spencer Stone si è alzato immediatamente per saltare addosso al ragazzo, seguito da Alek e da me" spiega Sadler. Stone è un membro dell'Air Force mentre Skarlatos è nella Guardia Nazionale.



"L'abbiamo picchiato" e Skarlatos è riuscito ad afferrare il fucile e a colpire l'aggressore in testa. Poi "l'ho legato con l'aiuto di Chris, un altro passeggero". "Nella lotta Spencer è rimasto ferito", perché l'uomo racconta ancora Sadler, aveva un coltello, con il quale è riuscito a colpire Spencer un paio di volte, ferendo il militare alla testa, al collo e alla mano.



Le immagini in un video esclusivo, ripreso con un cellulare, pubblicato dalla Cnn, in cui si vede la scena finale: l'aggressore legato e il militare stordito e ferito. Le pareti del scompartimento sporche di sangue e in un angolo il fucile dell'aggressore.



Obama si congratula: Il presidente americano, Barack Obama, è stato informato sugli sviluppi della sparatoria sul treno Amsterdam-Parigi, in cui sono rimasti feriti due americani. Obama loda i due militari americani che sono intervenuti prevenendo una "tragedia peggiore".



Controlli a campione sui bagagli - D'ora in poi verranno effettuati "controlli a campione" sui bagagli nei treni internazionali, dopo l'attentato sventato sul Thalys Amsterdam-Parigi. Lo ha annunciato il ministro belga dei trasporti Jacqueline Galant, invitando i viaggiatori a presentarsi in tempo in stazione al binario per sottoporsi alle nuove misure di sicurezza.