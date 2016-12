Germania, vince Angela Merkel ma la Cdu non ottiene la maggioranza assoluta

foto Afp Correlati Germania al voto, anche Merkel e Steinbrück al seggio

Gemania, grande vittoria per Angela Merkel

Sconfitto l'Spd, la reazione di Peer Steinbrueck 01:52 - Il partito di Angela Merkel trionfa alle elezioni in Germania. La Cdu-Csu ha incassato il 41,5% dei voti. Mentre l'Spd, il partito socialdemocratico dello sfidante, Peer Steinbrueck, ha ottenuto il 25,7%. I liberali della Fdp, alleati della Merkel, restano fuori dal Bundestag con il 4,8%. Fuori anche il partito anti-europeo Alternative Deutschland che ha preso il 4,8% di voti. Il partito della Cancelliera non ottiene la maggioranza assoluta. - Il partito ditrionfa alle elezioni in Germania. Laha incassatoMentre l'Spd, ildello sfidante, Peer Steinbrueck, ha ottenuto. I liberali della Fdp, alleati della Merkel, restano fuoricon il 4,8%. Fuori anche ilche ha preso il 4,8% di voti. Il partito della Cancelliera non ottiene la maggioranza assoluta.

Il partito dei Verdi ha ottenuto l'8% delle preferenze, la sinistra radicale della Linke l'8,5%. Sommati ai voti della Spd, il centrosinistra complessivamente arriverebbe intorno al 43%.



Angela Merkel: "Grande risultato" - "E' un risultato super": lo ha detto una raggiante Angela Merkel, subito dopo le proiezioni che danno la Csu-Csu al 42,3%. "Non è stato un periodo facile" e "voglio anche ringraziare mio marito che è stato al mio fianco. Faremo di tutto per fare dei prossimi quattro anni, quattro anni di successi, come i precedenti".



Affluenza maggiore rispetto a 4 anni fa - L'affluenza al voto oggi in Germania è superiore a quella registrata quattro anni fa. Secondo l'ufficio elettorale, fino alle 14 aveva votato circa il 41,4% contro il 36,1% del 2009, quando l'affluenza finale fu del 70,78%, un minimo storico. Nel dato non sono inclusi i voti per lettera.



Incognita per il partito liberale alleato alla Merkel - L'incognita rimane l'alleato di governo dal momento che liberali risultano finora sotto lo scoglio del 5% al 4,5%. Secondo le proiezioni Zdf, l'Unione cristiano democratica ottiene 301 seggi e la maggioranza nel nuovo Bundestag sarebbe di 304 su 606 calcolati complessivamente.



Steinbrueck: ora tocca alla Merkel -"Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, anche se è chiaramente migliore di quello del 2009". Lo ha detto il candidato cancelliere socialdemocratico sconfitto, Peer Steinbrueck. "Ora la palla è nel campo di Angela Merkel".



I complimenti di Letta - "Complimenti ad Angela Merkel per il brillante risultato elettorale". Lo ha detto il premier Enrico Letta appena atterrato a Toronto, in Canada.