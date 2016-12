Svezia, gli atti osceni non sono più reato

foto Ente del Turismo 18:32 - Masturbarsi in pubblico, in Svezia, è assolutamente legale, tanto che un 65enne sorpreso a farlo su una spiaggia della capitale Stoccolma è stato assolto. L'uomo era stato accusato di "aggressione sessuale", ma la Corte ha accolto la sua versione secondo la quale il gesto non era indirizzato a nessuno in particolare. - Masturbarsi in pubblico, in Svezia, è assolutamente legale, tanto che un 65enne sorpreso a farlo su una spiaggia della capitale Stoccolma è stato assolto. L'uomo era stato accusato di "aggressione sessuale", ma la Corte ha accolto la sua versione secondo la quale il gesto non era indirizzato a nessuno in particolare.

La corte del distretto di Soderton, davanti alla quale è comparso l'uomo, ha ritenuto non fosse provato con certezza che il 65enne si stesse davvero masturbando, affermando inoltre che, se anche fosse, "è consentito 'giocare' con se stessi in pubblico".



L'episodio risale a giugno, quando, sulla spiaggia di Drevikken, secondo alcuni testimoni l'uomo a un certo punto si è tolto il costume e ha cominciato a masturbarsi, venendo quindi denunciato per aggressione sessuale.



Accusa caduta perché la Corte ha accolto la tesi che l'atto non fosse rivolto contro qualcuno. E quando l'accusa ha chiesto se la Corte ritenesse normale masturbarsi in pubblico anche senza avere uno specifico obiettivo, i giudici hanno risposto semplicemente: "Sì".