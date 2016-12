Pistole anche ai non vedenti, in Iowa si può

16:57 - In Iowa anche i ciechi possono sparare. Lo dice una legge che dal 2011 permette ai non vedenti di acquistare una pistola o un fucile. In un paese continuamente colpito da tragedie legate al libero commercio di armi da fuoco, la notizia nuota decisamente controcorrente. Ma c’è chi l’apprezza, come lo sheriffo di Cedar County, Warren Wethington, che in un video insegna alla figlia non vedente a sparare.

Il documento si appoggia su un principio preciso: è illegale e diffamante negare il porto d’armi in base alle capacità fisiche. Mentre altri stati americani stanno cercando di limitare la circolazione di pistole e fucili nelle strade, in Iowa si è deciso di percorrere la strada opposta per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Per facilitare il tutto, è stato messo addirittura online il corso per ottenere l’abilitazione al porto d’armi, senza che sia necessaria la presenza di un istruttore o test al poligono di tiro.