NordCorea, il video incriminato della ex di Kim

10:57

- Il regime di Pyongyang come al solito non lascia filtrare di ufficiale, per cui a far luce sulla condanna della ex fidanzata di Kim Jong-un ci provano all'estero. Dalla Cina si è diffuso il filmato incriminato, quello che avrebbe mandato al patibolo la cantante Hyon Song-wol, in precedenza legata sentimentalmente al dittatore nordcoreano.