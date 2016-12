Contagia 300 partner con l'Aids: arrestato

foto Ap/Lapresse Correlati Aids, la terapia semplificata funziona

- E' accusato di aver infettato 300 persone con il virus dell'Aids: David Lee Mangum, 37enne sieropositivo, è stato arrestato dalla polizia nel Missouri e ora rischia l'ergastolo. Il caso è scoppiato quando un ex partner di Mangum ha sporto denuncia contro di lui per essere stato contagiato: i due, che si sono lasciati a giugno, si erano conosciuti su Craiglist e Mangum gli aveva assicurato di non avere nessuna malattia sessualmente trasmissibile.