Egitto, giudice: "Hosni Mubarak è libero" Arrestati 2 leader dei Fratelli Musulmani

Egitto: arrestato il leader dei Fratelli musulmani

Egitto, Hosni Mubarak presto libero Massacro di poliziotti nel Nord del Sinai 21:59 - Le autorità egiziane hanno annunciato l'arresto di Safwat Hegazi, uno dei Fratelli Musulmani più ricercati dalle forze di sicurezza. In manette anche Murad Ali, portavoce dell'Fjp, braccio politico della Fratellanza: voleva imbarcarsi per Roma dopo essersi tagliato la barba e indossato dei jeans. Lo riferiscono fonti della sicurezza locale. Intanto, una corte ha disposto la liberazione di Hosni Mubarak. - Lehanno annunciato l'arresto di, uno deipiù ricercati dalle forze di sicurezza. In manette anche, portavoce dell'Fjp, braccio politico della Fratellanza:dopo essersi tagliato la barba e indossato dei jeans. Lo riferiscono fonti della sicurezza locale. Intanto, una corte ha disposto la

Mubarak formalmente libero - Una corte egiziana, intanto, ha deciso la liberazione dell'ex presidente, Hosni Mubarak. La fine del provvedimento restrittivo era stata annunciata da uno degli avvocati difensori due giorni fa. Lo stesso legale ha affermato che il suo assistito potrebbe uscire dal carcere giovedì. Fonti della sicurezza egiziana hanno confermato la scarcerazione dell'ex rais che andrà a Sharm el Sheik, dove resterà in libertà condizionata in attesa delle sentenze dei processi a suo carico.



Anche l'esercito d'accordo - Anche i militari hanno dato il via libera alla libertà condizionata di Mubarak. Lo annuncia la tv di Stato, citando la decisione del vicecomandante delle Forze armate egiziane.



I due leader dei Fratelli - Quanto alle due guide dei Fratelli Musulmani arrestate, Hegazi, noto per i suoi infiammati comizi a piazza Rabaa, per i quali è accusato di incitamento alla violenza, è stato catturato nella notte nella località turistica di Marsa Matruh, al confine con la Libia, Paese dove voleva mettersi in salvo. Ali, portavoce dell'Fjp, è stato invece fermato mentre, senza barba e vestito "all'occidentale", si stava imbarcando all'aeroporto internazionale de Il Cairo su un volo per Roma. Nei loro confronti le autorità aveva spiccato un mandato di arresto a luglio.



L'ultimo anatema di Badie: "Vi pentirete" - "Si pentiranno di quello che hanno fatto coloro che hanno scelto di sostenere l'oppressione e lo spargimento di sangue: i martiri sono stati uccisi perché resistevano a un tiranno traditore, il loro sangue sia maledetto per voi": è l'anatema di Mohamed Badie, il leader dei Fratelli musulmani arrestato.



La Ue sospende fornitura armi - Il Consiglio straordinario Affari esteri dell'Ue, composto dai ministri degli Esteri dell'Unione, ha deciso di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto di armi ed equipaggiamenti di sicurezza, e di riesaminare gli aiuti europei al Cairo.