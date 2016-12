Germania, il terzo sesso diventerà legge

foto Ansa Correlati Nuova Zelanda, prime nozze gay ad alta quota 08:32 - E' in arrivo in Germania, primo Paese in Europa a introdurlo, un terzo sesso: quello "indeterminato". In base a una nuova legge che entrerà in vigore il primo novembre, la definizione del sesso sarà infatti facoltativa e nell'atto di nascita non sarà più obbligatorio indicare "maschio" o "femmina", ma si potrà omettere di specificare il sesso del neonato. Finora solo l'Australia ha introdotto una normativa di questo tipo. - E' in arrivo in, primo Paese in Europa a introdurlo, un: quello "". In base a una nuova legge che entrerà in vigore il primo novembre, la definizione del sesso sarà infatti facoltativa e nell'atto di nascita non sarà più obbligatorio indicare "maschio" o "femmina", ma si potrà omettere di specificare il sesso del neonato. Finora solo l'Australia ha introdotto una normativa di questo tipo.

Dunque, accanto ai classici "m" o "f" si potrà eventualmente indicare una "x" per indicare il genere "intersessuale". La legge, passata in sordina, in realtà potrebbe avere effetti notevoli sulla società tedesca. A sollevare la questione è stata la "Rivista per il diritto di Famiglia" (FamRZ). L'individuo intersessuale, classificato così alla nascita, potrà successivamente decidere se registrarsi come "m" o "f", oppure anche rimanere tutta la vita senza una specificazione del sesso. I giuristi parlano di una nuova figura, "uno status specifico": non dicono "terzo genere" ma di fatto di questo si tratta.



I problemi potrebbero cominciare con i documenti: passaporti, carte di identità, visti, che non prevedono altri codici oltre a "f" e "m". Con la nuova legge il legislatore tedesco ha reagito a una sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto come espressione dei diritti della personalità la distinzione fra il sesso "percepito e vissuto". Il nuovo diritto, precisa la SZ, riguarda la "intersessualità", diversa dalla "transessualità". I transessuali sono persone con un sesso definito, maschi o femmine, che si sentono però appartenere all'altro sesso e come tali voglio essere riconosciute. Gli intersessuali sono invece persone che non hanno precise connotazioni fisiche sessuali e sono comunemente definiti "ermafroditi".