Bus precipita da un viadotto in Brasile, 7 morti

foto LaPresse Correlati Bus precipita da viadotto in Irpinia: 38 morti 16:08 - Un pullman è precipitato da un viadotto a Itaguaì, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro, in Brasile, uccidendo 7 persone, tra cui l'autista. Nel forte impatto sono rimasti feriti 34 passeggeri, almeno dieci dei quali in gravi condizioni. Il veicolo è caduto da un'altezza di circa 20 metri sopra una chiesa - fortunatamente vuota al momento dell'incidente - vicino a una linea ferroviaria.

I residenti della zona si erano lamentati varie volte con l'amministrazione comunale per le cattive condizioni del viadotto, conosciuto come Tobogà, ma le loro proteste non sono mai state raccolte.