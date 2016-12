Italia accoglie naufraghi dopo il rifiuto di Malta

foto Ansa Correlati Immigrazione, altro sbarco a Siracusa 22:45 - Dopo un intenso negoziato diplomatico, l'Italia ha deciso di accogliere i 102 immigrati salvati dalla nave cisterna Salamis, alla quale Malta ha rifiutato l'ingresso in porto. Così, il Salamis è sbarcato a Siracusa. Il premier maltese, Joseph Muscat, ha ringraziato il presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, per l'impegno e l'assistenza dati. - Dopo un intenso negoziato diplomatico, l'Italia ha deciso di accogliere i 102 immigrati salvati dalla nave cisterna Salamis, alla quale Malta ha rifiutato l'ingresso in porto. Così, il Salamis è sbarcato a Siracusa. Il premier maltese, Joseph Muscat, ha ringraziato il presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, per l'impegno e l'assistenza dati.

Muscat ha aggiunto che la decisione presa dall'Italia "rafforzerà ulteriormente i buoni rapporti tra i due Paesi". Si tratta, ha proseguito, di un "impegno concreto" preso da un partner affidabile, che ha capito l'emergenza maltese dopo gli arrivi di centinaia di immigrati in poche settimane che hanno mandato in tilt le strutture di accoglienza dell'isola. La nave mercantile è stata così fatta approdare a Siracusa. Nel frattempo, altri 86 immigrati sono stati soccorsi dalla marina maltese su un gommone fermo a circa 26 miglia dall'isola.



L'arrivo a Siracusa - La nave con gli immigrati - 85 eritrei, 15 sudanesi e 2 originari del Ciad - è stata ormeggiata nella rada e gli extracomunitari sono stati trasportati sul molo con delle motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera. Poi, prima di essere trasferiti al centro Umberto I di Siracusa, sono stati temporaneamente ospitati in una struttura della guardia di finanza, in cui sono stati rifocillati, visitati ed identificati.



Bloccati per giorni - I 102 naufraghi si trovavano da giorni a bordo del mercantile respinto da Malta, che li aveva soccorsi in mare. Gli immigrati, per lo più nordafricani, sono stati tratti in salvo domenica a circa 40 chilometri dalle coste libiche dal mercantile Salamis, battente bandiera liberiana. Il mercantile si è poi diretto a Malta, ma La Valletta ha negato l'ingresso nelle proprie acque territoriali. Il primo ministro maltese ha ignorato gli appelli della Ue ad accogliere gli immigrati, dicendo che non erano in pericolo. Ha spiegato che il capitano del mercantile avrebbe ignorato gli ordini delle autorità italiane e maltesi di riportare gli immigrati in Libia.



La Ue ci ringrazia - "Grazie Italia per aver accettato di accogliere i 102 immigrati salvati dal naufragio due giorni fa. Il ricollocamento dei richiedenti asilo è un modo per mostrare solidarietà in Europa. Sarebbe ottimo se tutti e 28 gli Stati membri aiutassero e non solo sempre gli stessi". Così il commissario Ue agli affari interni, Cecilia Malmstrom, su Twitter ringrazia il nostro Paese.