Libia, parco divertimenti su residenza Gheddafi

Un parco divertimenti sarà costruito a Bab al Aziziya, a Tripoli, residenza del deposto presidente libico Muammar Gheddafi. Lo ha annunciato il ministr del Turismo, Ikram Bacha Iman. L'edificio era stato raso al suolo durante la rivoluzione del 2011 che ha deposto il regime. Il sito è attualmente occupato dai senzatetto, ma il ministro ha annunciato che i clochard saranno spostati e per loro sarà trovata una nuova sistemazione.

"I lavori di risistemazione della zona sono iniziati", ha proseguito Iman, annunciando che questo spazio "sarà trasformato in una zona verde, in un parco di attrazione e in un luogo di divertimento per le famiglie". Il sito che si estende su diversi ettari in pieno centro storico a Tripoli - e sul quale sorgeva il quartier generale di Gheddafi - è stato distrutto sotto i bombardamenti della Nato e poi devastato dai ribelli nell'agosto del 2011.



Un anno dopo, l'allora premier Abdelrahim al Kib aveva lanciato la proposta di costruire nell'area una biblioteca, un teatro e un monumento alla memoria dei "martiri della rivoluzione libica". Un progetto abbandonato in favore del parco, i cui lavori dovrebbero durare circa due mesi.