Francia, sui nuovi francobolli una Femen dà il volto a "Marianne" 12:41 - La nuova Marianne sui francobolli francesi ha i tratti di Inna Shevchenko, la leader delle Femen in Francia. Sarà suo il viso del personaggio simbolo della rivoluzione francese sul nuovo bollo, annunciato nel giorno della festa nazionale del 14 luglio dal presidente Francois Hollande. A disegnare il nuovo ritratto sono stati David Kawena e Olivier Ciappa.

I due hanno rivelato di aver preso ispirazione da diverse donne, "ma soprattutto da Inna Shevcenko", 23enne ucraina, a cui è stato riconosciuto l'asilo politico in Francia. I francobolli ispirati alla Femen, racconta il "Giorno", saranno 630 milioni e saranno in circolazione entro due giorni. "La nostra Marianne - dicono i due autori - è un messaggio simbolico di ugualianza, di parità e di mescolanza che per noi sono valori essenziali della Francia oggi e della politica".



E Ciappa, l'ideatore di una recente mostra fotografica in omaggio alle nozze gay, dice di aver apprezzato in particolare la lotta delle Femen a favore della legge sui matrimoni omosex. Conservatori e ultracattolici hanno già lanciato l'appello a boicottare i franocobolli ispirati a Inna. Il movimento "La primavera francese" definisce la nuova Marianne "cristianofoba, astiosa e ideologa come il governo".



Ma all'attacco Ciappa replica: "La Marianne di Delacroix non è forse una giovane donna che si batte a seno nudo e che porta in testa il rosso berretto frigio? Per me Marianne, nel 1789, sarebbe stata una Femen". Inna reagisce con orgoglio, non se l'aspettava ma ne è fiera. "La Francia - dice - ha sempre riconosciuto il ruolo delle donne che lottano, è un simbolo per tutto il mondo".