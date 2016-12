Brasile, ucciso da una mucca caduta sul tetto

foto Afp 11:32 - Un uomo brasiliano, Joao Maria de Souza, è morto a causa delle ferite riportate dopo che una mucca è caduta sul tetto della camera da letto, nella quale dormiva assieme alla moglie. L'animale "piovuto" sul letto dei due sembra essere scappato da una vicina fattoria: la casa si trova su una collina e l'animale dopo essersi perso, sarebbe scivolato sul tetto, che non avrebbe retto il peso. - Un, èriportate dopo che una, nella quale dormiva assieme alla moglie.sul letto dei due sembra essere: la casa si trova su una collina e l'animale dopo essersi perso, sarebbe scivolato sul tetto, che non avrebbe retto il peso.

L'incidente in un primo momento non sembrava tuttavia aver creato guai irreparabili: mucca e moglie infatti erano rimaste illese, mentre il 45enne pareva aver solo una gamba fratturata. In realtà per Souza la situazione si è rivelata ben peggiore avendo subito anche un'emorragia interna che lo ha portato alla morte in poche ore.



Per il fratello di Souza però la mucca non sarebbe la vera causa dalla morte dell'uomo: "Essere schiacciato da una mucca nel tuo letto è l'ultimo modo in cui si pensa di poter lasciare questa terra - ha detto -. Ma a mio avviso non è stata la mucca ad aver ucciso il nostro Joao: l'emorragia poteva essere fermata, ma mio fratello è stato lasciato per ore ad attendere in ospedale prima di essere visitato".