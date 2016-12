Usa, rapisce bimba in un supermarket: ucciso

foto Ap/Lapresse Correlati Sequestro Usa, bimbo libero: morto il rapitore 12:44 - Con un colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo, un agente di polizia ha ucciso un uomo che aveva preso in ostaggio una bimba di due anni, minacciandola con un coltello alla gola. E' successo in un supermercato in Oklahoma. La polizia ha diffuso le immagini della drammatica vicenda, registrate da una telecamera della sorveglianza all'interno del Walmart di Midewast City. La bimba è rimasta illesa. - Con un colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo, un agente di polizia ha ucciso un uomo che aveva preso in ostaggio una bimba di due anni, minacciandola con un coltello alla gola. E' successo in un supermercato in Oklahoma. La polizia ha diffuso le immagini della drammatica vicenda, registrate da una telecamera della sorveglianza all'interno del Walmart di Midewast City. La bimba è rimasta illesa.

La vicenda risale al 17 giugno, ma solo ora la polizia ha diffuso le immagini della drammatica situazione, registrate da una telecamera della sorveglianza all'interno del supermercato Walmart di Midewast City: nel filmato si vede un uomo che, spingendo un carrello vuoto, si avvicina a una mamma che sta facendo la spesa e che a sua volta spinge un carrello con dentro la bimba di due anni e ha accanto una bambina più grande, di 12 anni.







Il rapimento della piccola - Nel momento in cui la donna si distrae per scegliere un prodotto l'uomo, poi identificato come Sammie Wallace, di 37 anni, improvvisamente afferra la bimba dal carrello e si allontana di qualche passo. La donna, di nome Alicia Keating, inizia a urlare e Wallace, tenendo il coltello alla gola della piccola, le passa un telefono cellulare, chiedendole di chiamare un agente di polizia di Dallas di sua conoscenza.



Trattative - Nel frattempo un altro cliente del supermercato, per ostacolare la fuga dell'uomo, mette il suo carrello di traverso nel corridoio, mentre rapidamente arrivano gli agenti della sicurezza, e poco dopo anche il capitano David Huff, addestrato ai negoziati con sequestratori.



Subito inizia una trattativa, che si protrae per circa 30 minuti, in cui Wallace si mette seduto su una sedia sempre tenendo sotto minaccia di morte la bambina e, secondo quanto ha riferito la polizia, inizia a parlare dicendo cose senza senso, e a mostrare che era evidentemente in stato di confusione mentale.



Il drammatico finale - Ad un certo punto inizia a fare ad alta voce un conto alla rovescia, e quando arriva a zero ecco il drammatico epilogo: il capitano Huff, che per parlare si era accovacciato davanti al sequestratore, improvvisamente si alza e in maniera repentina estrae la sua pistola Glock calibro 40 e spara alla tempia del sequestratore, che era girato a guardare un altro poliziotto.



Le immagini del video si interrompono un instante prima che il capitano schiacci il grilletto. La bimba è rimasta illesa. Secondo il capo della polizia locale, Brandon Clabes, la sua vita è stata salvata dal capitano Huff, che ha definito un eroe. Il poliziotto è stato scagionato da qualsiasi possibile accusa, sia da parte del dipartimento di polizia di Midwest City, che da parte del procuratore distrettuale della contea di Oklahoma, David Prater, che ha definito la sua condotta "eroica".