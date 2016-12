Repubblica Centrafricana, crolla una miniera d'oro: almeno 37 persone rimaste uccise

foto Ap/Lapresse 23:02 - Almeno 37 minatori sono morti e altre decine sono rimasti feriti per un crollo avvenuto all'interno di una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana a causa delle forti piogge stagionali. L'incidente è avvenuto sabato scorso alla miniera di Ndassima, a circa 440 km a est della capitale Bangui, secondo quanto hanno reso noto solo oggi fonti della presidenza. Il governo ha decretato tre giorni di lutto nazionale. - Almeno 37 minatori sono morti e altre decine sono rimasti feriti per un crollo avvenuto all'interno di una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana a causa delle forti piogge stagionali. L'incidente è avvenuto sabato scorso alla miniera di Ndassima, a circa 440 km a est della capitale Bangui, secondo quanto hanno reso noto solo oggi fonti della presidenza. Il governo ha decretato tre giorni di lutto nazionale.

"Il bilancio delle 37 vittime è provvisorio, anche perché ci sono molti feriti'', ha riferito Prosper Ndouba, portavoce del presidente Ndouba ha aggiunto che 10 minatori feriti sono stati tratti in salvo, ma al momento non è ancora chiaro quante persone siano rimaste intrappolate nel sito.



La Repubblica Centrafricana, ex colonia francese, è ricca di oro e diamanti, ma dal punto di vista politico le tensioni sono molto forti dopo che lo scorso marzo la coalizione del gruppo dei ribelli del Seleka ha preso il potere a Bangui, cacciando il presidente Francois Bozize.