11:49

- L'elicottero di proprietà dell'alpinista italiano Simone Moro, attivo in Nepal per compiere operazioni di soccorso, è precipitato ieri pomeriggio nella zona di Tumkot. Il bilancio dell'incidente è di un morto, un cittadino nepalese, e cinque feriti non gravi, tra i quali il pilota Davide Spatola. L'elicottero stava rientrando da un intervento nel villaggio di Hilsa per evacuare alcune persone in una zona colpita dalle inondazioni.