Cina, no a minigonne e scollature sugli autobus

- No a minigonne o scollature sulle metropolitane o sugli autobus pubblici. E' quanto consigliano le autorità cinesi alle donne per prevenire casi di molestie. Nell'elenco delle cose da evitare, diffuso dal dipartimento per il traffico della commissione di pubblica sicurezza di Pechino, c'è anche il fermarsi in piedi sulle scale degli autobus se si indossa la gonna: il rischio è infatti di essere fotografate da coloro che siedono al livello inferiore.

Una volta che per un viaggio in pullman si sia scelto il giusto abbigliamento, per essere certi di sfuggire a potenziali molestatori, secondo le autorità di Pechino, è inoltre preferibile scegliere di sedersi al primo piano degli autobus doppi.



La guida invita le donne che dovessero subire molestie o comunque fossero disturbate a recarsi immediatamente dalla polizia a denunciare l'accaduto.



"Serve una legge contro le molestie" - Tuttavia, secondo alcuni, si tratta di misure che non hanno una reale utilità. Jiang Yue, professore all'Università di Xiamen ed esperto in materia di diritti delle donne, ha detto che piuttosto occorrerebbe una legge per prevenire le molestie sessuali che, ha ricordato il professore, possono talvolta avere come vittime anche gli uomini.