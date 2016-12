Gb, Karen Rodger e la terza coppia di gemelli

foto Dal Web Correlati Gemelli inseparabili dalla nascita 12:02 - La probabilità era di 500mila a uno. Ma Karen Rodger e il marito Colin ci sono riusciti. Questi due genitori scozzesi hanno dato alla luce la terza coppia di gemelli. Rowan e Isla, sono nati il 29 maggio al Southern General Hospital di Glasgow. I genitori erano al settimo cielo, così come gli altri quattro gemelli della coppia, Lewis e Kyle, che oggi hanno 14 anni, e Finn e Jude, di 12 anni. - La probabilità era di 500mila a uno. Mae il maritoci sono riusciti. Questi due genitori scozzesi hanno dato alla luce la terza coppia di, sono nati il 29 maggio al. I genitori erano al settimo cielo, così come gli altri quattro gemelli della coppia,che oggi hanno 14 anni, edi 12 anni.

"Io non ci potevo credere. Non mi è mai passato per la mente che avrei avuto ancora due gemelli", ha detto la madre 41enne di Langbank, nel Renfrewshire.



La donna, che insegna danza, ha avuto la notizia durante l'ecografia a sei settimane dall'inizio della gravidanza e mandò subito un sms a suo marito. "Ha pensato che stessi scherzando e subito mi rispose che non era divertente. Poi, una volta arrivata a casa gli ho dovuto spiegare che era tutto vero". Ora questa famiglia da record è al settimo cielo dopo l'ultimo lieto evento e mostra felice alla stampa la propria piccola squadra di calcio fatta di gemelli.