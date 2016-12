"Sei una spia", bimba indiana bruciata viva

foto Afp

- Una bambina indiana di 11 anni è stata bruciata viva da due donne, madri di due sue amichette, come punizione per aver "fatto la spia" su un furto di frutta nell'orto di un villaggio nello stato dell'Orissa, nel nord est del Paese. Soccorsa dal nonno e portata in ospedale, la piccola è morta per le gravi ustioni riportate su tutto il corpo.