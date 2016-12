Siria, missili schierati contro Tel Aviv

foto Ap/Lapresse

15:25

- Sale la tensione in Medioriente. Secondo quanto rivelato dal Sunday Times, Damasco avrebbe spostato le proprie batterie di missili Tishreen puntandole contro Tel Aviv. L'avvertimento a Israele è chiaro: colpiremo in caso di un nuovo raid in territorio siriano. L'esercito fedele ad Assad, intanto, è entrato nel centro di Qusayr, cittadina nella regione centrale di Homs, teatro nelle ultime settimane di violenti scontri con i ribelli.