Il sospetto di Boston fa impazzire le teenager

foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sull'attentato di Boston 09:18 - Si chiama Dzhokhar Tsarnaev il nuovo idolo delle teenager americane. Il sospetto attentatore di Boston è l'ultimo mito delle ragazzine, che lo adorano alla stregua di Justin Bieber o del cantante degli One Direction Harry Styles. E la nuova moda corre sui social network: le adolescenti hanno inviato migliai di post su Facebook e Twitter per esprimere il loro amore per Dzhokahar. - Si chiamail nuovo. Il sospetto attentatore diè l'ultimo mito delle ragazzine, che lo adorano alla stregua dio del cantante degli One Direction. E la nuova moda corre sui social network: le adolescenti hanno inviato migliai di post su Facebook e Twitter per esprimere il loro amore per Dzhokahar.

Attraente, bello, affascinante: così le teenager statunitensi descrivono il loro preferito, secondo quanto scrive il Daily Mail online. Il 25 aprile, dieci giorni dopo l'attentato, è stato creato l'account Twitter "FreeJahar97". E sul primo tweet si legge: qualcun altro là fuori crede che Jahar debba essere liberato e che sia innocente? Una ragazza risponde scrivendo che sta pensando di diventare musulmana per essere più vicina a Tsarnaev.



Tsarnaev5ever twitta: "Jahar diventerà pazzo in quella cella tutto solo, con l'unica compagnia di un libro... Voglio spedirgli dei soldi. Qualcuno ha l'indirizzo?". E ancora: "Povero Jahar... Ha solo 19 anni. Nessuno merita di stare in uno spazio di dieci metri per dieci. Nessuno".



Shadowlilly1993 posta il messaggio: "Giudicatemi come volete. Io sto dalla sua parte. Questo ragazzo ha bisogno che altri stiano con lui. Spero di conoscerlo un giorno. Lui mi affascina". Una ragazzina scrive che sarebbe disposta a scappare di casa per incontrare il giovane.



Su Facebook, il gruppo nato dopo l'attentato, "Dzhokhar Tsarnaev è innocente", ha più di 8mila followers. Ma arriva anche una pesante condanna a questa nuova "moda" che corre sulla Rete. "Che massa incredibile di idioti - dice un agente federale di Washington che chiede l'anonimato dal momento che non è autorizzato a parlare pubblicamente del caso -. Questi imbecilli renderanno tutto molto più difficile al Paese. Gli Stati Uniti faranno molta più fatica a riprendersi da questa ferita.