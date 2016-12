Zhang Yimou rischia multa da 18 milioni di euro

foto Afp 09:48 - Sette figli potrebbero costare 18 milioni di euro al regista di "Lanterne Rosse", Zhang Yimou. Uno dei nomi più noti del cinema cinese rischia una multa salatissima per aver violato la legge sul figlio unico, un reato difficilmente perdonabile nel Paese. Ora le autorità cinesi hanno avviato un’inchiesta. - Sette figli potrebbero costare 18 milioni di euro al regista di "Lanterne Rosse", Zhang Yimou. Uno dei nomi più noti del cinema cinese rischia una multa salatissima per aver violato la legge sul figlio unico, un reato difficilmente perdonabile nel Paese. Ora le autorità cinesi hanno avviato un’inchiesta.

Per il regista cinese un nucleo familiare allargato. Il regista ha avuto tre figli con la sua attuale moglie ma precedentemente aveva avuto un altro matrimonio e un’altra figlia. Inoltre avrebbe avuto altri tre figli con due donne diverse. Totale: 7 figli. In Cina le norme sulla pianificazione familiare sono molto rigide infatti si può dare alla luce un secondo figlio solo in determinate condizioni. Quali? Ad esempio se tutti e due i coniugi sono figli unici, se il primo figlio ha una malattia non ereditaria o ovviamente pagando una tassa. A causa di queste norme, se a seguito delle indagini dovesse essere confermato il reato, il regista di numerosi film di successo tra cui "Lanterne rosse" , "La foresta dei pugnali volanti" e "I fiori della guerra" potrebbe essere condannato al pagamento della salata multa.