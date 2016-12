Usa, rapite 10 anni fa: ritrovate tre donne

foto Ap/Lapresse Correlati Cleveland, ritrovate tre donne scomparse 10 anni fa

Rapite in Ohio, l'audio della telefonata 19:45 - Tre donne, rapite dieci anni fa quando erano poco più che adolescenti, sono state ritrovate in una casa di Cleveland, Ohio, non lontano da dove sono state viste l'ultima volta prima della sparizione. Arrestato il proprietario della casa, Ariel Castro, autista di scuola bus 52enne. Con lui in manette due suoi fratelli. Le donne sono state ricoverate in ospedale ma sarebbero in perfette condizioni. Pare che in casa con loro ci fosse anche una bambina.

L'incredibile storia che ha tenuto banco su tutti i notiziari statunitensi, è ancora avvolta dal mistero: le tre donne, Gina De Jesus, Amanda Berry e Michelle Knight, non si conoscevano prima: la De Jesus, fu rapita nel 2004 23enne, Amanda Berry oggi 26enne, aveva fatto perdere ogni traccia di sé nel 2003, così come Michelle Knight, 30 anni. Casi analoghi, ma ognuno diverso dall'altro, che nessuno poteva immaginare fossero legati dallo stesso incredibile destino.



Una di loro, Amanda, rapita il giorno prima di compiere 17 anni, sembra che oggi sia riuscita a scappare, forse grazie all'aiuto di un vicino. Quindi ha avvisato la polizia dicendo di essere stata rapita dieci anni fa. Avrebbe quindi implorato i poliziotti di far presto nel liberare le sue compagne di prigionia prima che il loro "orco" tornasse a casa. Tutte, secondo la polizia, sono state violentate, e gli stupri hanno portato a cinque gravidanze; non è chiaro che fine abbiano fatto i bambini, anche se verosimilmente nessuno di loro è sopravvissuto.



A quel punto tutti gli abitanti della zona si sono riversati per strada per vivere in prima persona l'incredibile ritrovamento. Le donne sono state ricoverate all'ospedale ma gli inquirenti hanno fatto sapere che si trovano in ottimo stato. Con Castro sarebbero stati arrestati anche due suoi fratelli.