Usa, donna scomparsa torna a casa dopo 11 anni

- Non ce la faceva più e ha deciso di scappare dalla sua famiglia, dai suoi problemi e dalla sua vita. Ma dopo 11 anni Brenda Heist, moglie e madre di 54 anni, si è presentata alle autorità della Florida per dire che non era morta e che voleva tornare alla sua vecchia vita.

La donna aveva fatto perdere le sue tracce nel febbraio 2002 a Lititiz in Pennsylvania dopo aver accompagnato i suoi due figli a scuola. Da allora nessuno aveva avuo più sue notizie e nei file delle autorità statunitensi era catalogata come "scomparsa e probabilmente morta".

Al momento della fuga Brenda stava vivendo una situazione difficile: stava divorziando dal marito ed era alla ricerca di una nuova casa. Il suo lavoro da contabile in un venditore di auto non le avrebbe permesso di mantenere i figli dopo la separazione. la donna ha chiesto al suo capo un aiuto economico che le è stato negato. Senza soldi non sarebbe stata in grado di far crescere i suoi figli come avrebbe voluto e ha deciso di scappare.

Ha lasciato la sua auto in un parcheggio e ha deciso di muoversi a piedi, evitando l'aereo per non lasciare tracce. Insieme a tre sconosciuti (due ragazzi e una ragazza) ha fatto l'autostop per 2mila chilometri fino a Key Largo in Florida. I primi tempi è stata dura. Per due anni è stata una homeless, una vagabonda che viveva sotto i ponti e sopravviveva prendendo il cibo dalla spazzatura.

La sua famiglia è rimasta senza risposte e con tante domande in Pennsylvania. Le ricerche sono continuate per tutti questi anni, nel nulla. "Ci hanno chiamato dicendo che il suo corpo era stato trovato in un bosco", ha detto il dectective Schofield che ha seguito la vicenda dall'inizio.

Negli altri sette anni Brenda ha vissuto insieme a un uomo in un camper. Sopravviveva grazie a lavori saltuari, ma la relazione è finita e la donna è tornata a vivere per strada. Poi all'improvviso ha detto basta, e ha deciso di tornare alla sua vecchia vita.

Quando si è presentata alla polizia Brenda ha pianto pensando di aver perso i migliori momenti della vita dei suoi bambini. Sua figlia, che ora ha 20 anni, frequenta il secondo anno di college mentre suo figlio, ormai laureato, sta cercando di entrare nell'accademia della polizia.