- Dopo lo stop di tre mesi, deciso dalle autorità per un malfunzionamento della batterie, tornano a volare i Boeing 787. Un aereo della compagnia giapponese All Nippon Airways (Ana) è decollato infatti domenica mattina dall'aeroporto di Tokyo per un test, con a bordo dirigenti della Boeing e della Ana. Venerdì un altro volo di prova era stato effettuato sulla tratta Addis Abeba-Nairobi dalla compagnia Ethiopian Airlines.