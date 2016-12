Usa, lettera con veleno inviata a Obama

foto Ap/Lapresse Correlati Evacuata parte del Senato

Boston, si segue la pista interna 19:05 - Una lettera contenente ricina è stata indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Lo conferma il Secret Service. La missiva, che è stata intercettata dal personale che si occupa di controllare tutta la corrispondenza inviata alla Casa Bianca e al Congresso, è simile a quella inviata martedì al senatore Wicker. In entrambe sono state trovate tracce della sostanza altamente velenosa e letale per l'uomo.

La lettera è stata ricevuta dal personale della sicurezza della Casa Bianca martedì, il giorno dopo l'attentato di Boston. Al momento non ci sarebbe però alcuna indicazione che la lettera sia collegata con quanto accaduto alla maratona. Gli uffici di smistamento della posta, fa sapere l'Fbi, non si trovano all'interno della residenza del Presidente, ma in Maryland.



Il testo della lettera a Obama - "Vedere un torto e non denunciarlo vuol dire diventare un complice silenzioso della sua continuazione. Io sono KC e approvo questo messaggio". Sarebbe questo il messaggio contenuto nelle due lettere alla ricina inviate a Obama e Wiker, secondo la Fox News, citando l'Fbi. Roger Wiker è il senatore repubblicano del Mississippi che martedì ha ricevuto una lettera alla ricina. E' uno dei 16 senatori "ribelli" che la settimana scorsa, andando contro l'indicazione del suo partito, votò contro l'ostruzionismo promosso dai vertici del Grand Old Party per la legge anti armi.



Pacchi sospetti al Senato: fermato un uomo - Pacchi sospetti sono stati individuati anche in due edifici del Congresso, l'Hart e il Russell Buildings del Senato. Sul posto è intervenuto anche un commando di teste di cuoio, addestrate a disinnescare esplosivi. Dopo che una parte degli edifici è stata evacuata, l'allarme è rientrato. Durante i controlli la polizia ha fermato e interrogato un uomo, sembrerebbe uno squilibrato, in uno degli edifici: era in possesso di buste sigillate in uno zaino e agiva in modo sospetto.