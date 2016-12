Violento sisma in Iran: si teme strage

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l'Iran. La scossa è stata registrata nei pressi della città di Khash, che conta oltre 50.000 abitanti ed è stata avvertita in Qatar, India e Pakistan. A New Delhi, la gente, terrorizzata, si è riversata per le strade. L'epicentro è stato localizzato vicino al confine con il Pakistan, l'ipocentro a circa 15 km di profondità. Si temono centinaia di vittime.

18:13 Sisma Iran, 34 morti in Pakistan

Sono 34 le vittime in Pakistan del forte sisma registrato in una regione dell'Iran alla frontiera pachistana. Lo hanno annunciato le autorità di Islamabad.

16:19 Governatore: nessun morto

Il governatore delle province iraniane del Sistan e del Baluchistan, colpite dal sisma di magnitudo 7.8, sostiene che non ci sarebbero morti in seguito al terremoto. "Fortunatamente - ha detto Hatam Narouyi - il sisma non ha provocato perdite umane".

14:31 Guardian: "Completamente distrutta città di Hiduch"

Secondo il Guardian, che cita fonti iraniane, la città di Hiduch, nel sudest dell'Iran, "è stata interamente distrutta" dal sisma. Nella città vivono circa mille persone.

14:15 Cinque morti anche in Pakistan

Il devastante sisma iraniano ha provocato almeno cinque vittime anche in Pakistan. Lo annunciano fonti governative di Karachi. Si tratta di tre donne e due bambini morti nel crollo della loro abitazione nella zona di Panjgur, nella provincia del Baluchistan.

13:58 Pochi danni nella città di Saravan

La città di Saravan, che si trova molto vicino all'epicentro del sisma, non sembra aver subito gravi danni. Lo riporta l'agenzia iraniana Fars.

13:52 Blackout elettrico e nelle comunicazioni

La zona interessata dal sisma è completamente isolata. Secondo fonti iraniane sarebbe interrotte sia le comunicazioni che l'approvvigionamento elettrico.

13:50 Bilancio morti sale a 81

Sale tragicamente il bilancio delle vittime: fonti locali citate dai siti dell'area parlano al momento di almeno 81 morti e migliaia di edifici crollati.

13:47 L'Usgs fissa la magnitudo a 7.8

L'Usgs ha fissato a 7.8 la magnitudo del sisma che ha colpito il sudest dell'Iran al confine con il Pakistan. L'epicentro è stato localizzato a circa 86 km dalla città di Khash e 81 km da Saravan, entrambe con oltre 50.000 abitanti, e a 167 km da Iranshahr, che invece ne conta quasi 100.000.

13:46 Primo bilancio: "Almeno 40 morti"

Sono almeno già 40 i morti nel sisma: lo annuncia l'emittente di Stato in lingua inglese Press Tv. Nelle zone prossime all'epicentro vivono circa 200mila persone.

13:43 "Peggior terremoto degli ultimi 40 anni"

"E' il più potente terremoto degli ultimi 40 anni", ha detto la stessa fonte governativa iraniana sentita dall'agenzia Reuters. Solo 7 giorni fa un sisma di 6.1 aveva colpito la stessa provincia di Bushehr causando 39 morti e 850 feriti.

13:36 Sisma nel crocevia di 5 placche tettoniche

La zona al confine tra Iran e Pakistan è nota per essere fortemente sismica poiché è il crocevia di quattro grandi placche tettoniche (quella Arabica, l'Eurasiatica, l'Indiana e l'Africana), più la piccola placca dell'Anatolia. L'ente per la sorveglianza geologica degli Stati Uniti, l'Usgs, rileva che il segno tangibile dell'intensa attività delle placche in quest'area è la conformazione delle montagne, che risulta dai movimenti compressivi.

13:33 Nessun danno alla centrale atomica di Bushehr

La centrale atomica di Bushehr in Iran non avrebbe subito danni dal sisma. Lo riferisce all'agenzia Reuters la società russa che si è occupata della costruzione.

13:31 Teheran: "Ci saranno centinaia di morti"

Un portavoce ufficiale del governo di Teheran dice che il terremoto "provocherà centinaia di morti".

13:22 La cittadina di Khash a rischio devastazione

La scossa è stata registrata nei pressi della città Khash, che conta oltre 50.000 abitanti, al confine tra Iran e Pakistan. Il centro sismico iraniano conferma la scossa di terremoto, fissata 7.5 gradi Richter. La zona colpita "è un'area rurale, con la gran parte delle case costruite con mattoni di fango", scrive l'agenzia semi-ufficiale Fars, parlando di "terremoto devastante nel sud-est dell'Iran".

13:21 Evacuati i grattacieli a New Delhi

Il sisma è stato avvertito in India, con i palazzi che hanno tremato a New Delhi, a Dubai, dove sono state evacuate i grattacieli, in Bahrein.

Ultimo aggiornamento 18:13