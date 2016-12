Amburgo, virus misterioso fa 2 morti

foto Ap/Lapresse 21:40 - Due persone sono morte e altre 5 sono state probabilmente contagiate nella zona di Amburgo da una patologia misteriosa che colpisce tutti gli organi. Lo riporta la Bild. Le vittime sono un poliziotto di 49 anni e un'insegnante. Un secondo agente, di 38 anni, che non avrebbe avuto contatti col primo, presenta gli stessi sintomi: polmonite e una specie di influenza. Per i medici è un enigma, forse un "virus mutato". Per ora nessuna allerta. - Due persone sono morte e altre 5 sono state probabilmente contagiate nella zona di Amburgo da una patologia misteriosa che colpisce tutti gli organi. Lo riporta la Bild. Le vittime sono un poliziotto di 49 anni e un'insegnante. Un secondo agente, di 38 anni, che non avrebbe avuto contatti col primo, presenta gli stessi sintomi: polmonite e una specie di influenza. Per i medici è un enigma, forse un "virus mutato". Per ora nessuna allerta.

Sönke Hinrichs, portavoce della Polizia, ha affermato che "i due funzionari non prestavano servizio nello stesso dipartimento, non si frequentavano né vivevano nello stesso luogo. Non vi è alcun collegamento evidente tra loro. Tuttavia, ci preoccuperemo per tutti gli altri nostri dipendenti, finché non scopriremo cosa è accaduto".



Da venerdì il ministero della Sanità si è attivato con un monitoraggio della patologia offrendo ai poliziotti di sottoporsi volontariamente ad esami del sangue. Opportunità che alcuni agenti hanno già colto. I medici tuttavia non sono ancora riusciti a stabilire quale agente patogeno provochi la malattia. Le autorità sanitarie della zona non hanno però lanciato l'allarme. Perché ritengono che i servizi di Igiene pubblica attivi per far fronte alle ondate di influenza siano sufficienti.