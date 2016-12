Londra, è morta Margaret Thatcher

foto Afp Correlati Addio Lady di Ferro

Il dolore della regina Elisabetta 22:54 - L'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher, soprannominata "la lady di ferro" per la fermezza con la quale ha guidato il Paese durante il suo mandato, è morta all'età di 87 anni. L'ex premier è deceduta questa mattina nella sua suite all'Hotel Ritz, nel centro di Londra, a seguito di un ictus. Lo riferisce il suo portavoce, Lord Bell: "E' con grande tristezza che Mark e Carol Thatcher annunciano che la madre è morta". - L'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher, soprannominata "la lady di ferro" per la fermezza con la quale ha guidato il Paese durante il suo mandato, è morta all'età di 87 anni. L'ex premier è deceduta questa mattina nella sua suite all'Hotel Ritz, nel centro di Londra, a seguito di un ictus. Lo riferisce il suo portavoce, Lord Bell: "E' con grande tristezza che Mark e Carol Thatcher annunciano che la madre è morta".

Niente funerali di Stato - Margaret Thatcher non avrà funerali di Stato, sulla base delle volontà espresse dalla stessa ex primo ministro. Downing Street fa sapere tuttavia che la cerimonia avrà uno status simile a quello tenuto in occasione dei funerali della regina madre e di Lady Diana. La bandiera britannica a Downing Street è stata issata a mezz'asta



La Lady di ferro - Al culmine della sua vita politica, con i suoi modi bruschi al limite della rudezza che le valsero il soprannome di Lady di Ferro, Thatcher diede vita a una rivoluzione conservatrice che - in parallelo a quanto faceva Ronald Reagan negli Stati Uniti - svecchiò brutalmente lo stato sociale della società britannica, aprendola a un'economia ultraliberista e competitiva che anche i laburisti hanno difeso, almeno fino all'attuale recessione che ha riportato lo stato pesantemente nell'economia.



Una svolta, dicono i suoi sostenitori, che ha offerto più opportunità a tutti, oppure - affermano i suoi detrattori - una serie di scelte che hanno reso molto più marcati i fossati economici tra ricchi e poveri nel Regno Unito, con conseguenze anche sui valori sociali e solidaristici di cui molti oggi lamentano la fine in Gran Bretagna.



Il braccio di ferro (vinto) coi sindacati - Per la sinistra, Margaret Thatcher rimane soprattutto il premier che negli anni Ottanta mirò alla distruzione - ed ebbe successo - dei sindacati, a partire dalle potenti organizzazioni dei minatori nel drammatico scontro del 1984-1985, privatizzando le miniere di carbone, cuore del processo energetico britannico. Privatizzazione fu anche la parola d'ordine per le aziende pubbliche di vario tipo, mentre mano libera veniva data alle imprese, in particolare in termini di licenziamenti ed assunzioni.



Il risultato, accanto ad una super-flessibilità di tipo "americano" del mercato del lavoro, con pochi eguali in Europa occidentale, fu anche uno sviluppo tumultuoso dell'economia nazionale, che tornò a crescere dopo una lunga stagnazione. Singolarmente, per una conservatrice, vide l'inizio della fine con l'introduzione di una controversa tassa "sulla cittadinanza", la poll tax, che suscitò una violenta opposizione e avviò il suo tramonto politico nel 1989.



Dura anche nella politica estera - In politica estera, Thatcher (che nel 1984 scampò a un attentato dell'Ira contro il suo hotel a Brighton) ebbe in Reagan il suo alleato di ferro: a parte le similitudini in politica economica, entrambi furono ferventi anticomunisti. Nel 1982 la Lady di Ferro inviò la Royal Navy, la Marina militare britannica, contro l'Argentina che aveva invaso le isole Falkland-Malvinas. Grande amica del dittatore cileno Augusto Pinochet, nel 2001 suscitò non poche proteste quando criticò il suo arresto da parte della magistratura britannica, definendolo "un amico" e colui che aveva "riportato la democrazia in Cile".



Hague: "Ha cambiato il Paese per sempre" - "Ha cambiato il nostro Paese per sempre e tutti le dobbiamo molto". E' il messaggio, via Twitter, del ministro degli Esteri britannico William Hague. "Un'eredità che pochi potranno eguagliare. Riposi in pace".



Kissinger: "Grande leader e amica degli Usa" - Una grande leader e una buona amica degli Stati Uniti: così l'ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, ha ricordato Margaret Thatcher. E' stata "una persona di cuore ma spesso capace di difendere con forza le sue opinioni", ha aggiunto.



Netanyahu: "E' stata una grande donna" - Il premier conservatore israeliano Benyamin Netanyahu ha espresso cordoglio per la morte di Margaret Thatcher con un comunicato in cui afferma che è stata una "leader emerita". La Thatcher - aggiunge il leader del Likud - "era una persona di principio, determinata, dotata di forte fiducia in se stessa, e di potenza: una grande donna". "E' stata anche un'amica fidata del popolo ebraico e dello Stato di Israele".



Blair: "Ha cambiato il panorama politico dl mondo" - Margaret Thatcher è stata una "figura politica che svetta su tutte", lo ha detto l'ex premier laburista Tony Blair. "Pochissimi leader riescono a cambiare non solo il panorama politico del proprio Paese, ma del mondo. Margaret è stata questo tipo di leader".



Papa: "Ha sostenuto i valori cristiani" - Papa Francesco si dice "rattristato dalla notizia della morte di Margaret Thatcher". Così in un telegramma al premier britannico David Cameron, firmato dal segretario di Stato cardinal Tarcisio Bertone, il Papa esprime il suo cordoglio per la scomparsa della Lady di ferro. Il Pontefice "ricorda con apprezzamento i valori cristiani che hanno sostenuto il suo impegno pubblico e la promozione della libertà nella famiglia delle nazioni".



Gorbaciov: "Grande politica, resterà nella storia" - "Margaret Thatcher era una grande personalità politica e una persona brillante. Resterà nelle nostre memorie e nella storia". Questo il ricordo dell'ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov, citato dall'Interfax.



Miliband: "Figura controversa ma unica" - "Sarà ricordata come una figura unica, che ha ridisegnato la politica di un'intera generazione". Lo ha detto Ed Miliband, leader del partito laburista, commentando la morte dell'ex premier scomparsa all'età di 87 anni. "Il Labour è stato in disaccordo con quello che ha fatto e lei rimarrà per sempre una figura controversa, ma rispettiamo grandemente le sue conquiste politiche e la sua forza".



Walesa: "Ha contribuito alla caduta del comunismo" - "Era una grande personalità che ha fatto molte cose per il mondo, che ha contribuito alla caduta del comunismo in Polonia e nell'Europa dell'Est, con Ronald Reagan, Giovanni Paolo II e Solidarnosc". Così Lech Walesa, capo storico di Solidarnosc, ha reso omaggio a Margaret Thatcher. "Prego per lei", ha aggiunto Walesa all'Afp.



Obama: "Gli Usa perdono una vera amica" - "Il mondo ha perso uno dei grandi campioni della libertà e l'America ha perso una vera amica". Lo ha affermato in una nota diffusa dalla Casa Bianca il presidente Barack Obama.



Merkel: "Ha dato l'esempio a tante donne" - Angela Merkel esprime cordoglio per la morte di Margaret Thatcher e sottolinea l'esempio dato come donna alla guida del suo Paese: "Thatcher non è stata una politica per le donne, ma nell'affermarsi nell'incarico democratico più alto, in un tempo in cui questo non era scontato, ha dato un esempio a molte dopo di lei". "Con tristezza apprendo della sua morte", continua Merkel, "come primo ministro per molti anni ha plasmato la moderna Gran Bretagna come pochi prima o dopo di lei".



Hollande: "Difese il prestigio britannico" - "Con Margaret Thatcher scompare una grande personalità, che ha profondamente marcato la storia del suo Paese". Così il presidente francese Francois Hollande, in una nota, commenta la morte della "lady di ferro". "Durante tutta la sua vita pubblica, con convinzioni conservatrici che assumeva pienamente, si preoccupò del prestigio della Gran Bretagna e della difesa dei suoi interessi", prosegue, ricordando poi il rapporto "franco e leale" intrattenuto con la Francia e "l'impulso decisivo" da lei dato alla costruzione del tunnel sotto la Manica.



Prodi: "Ha rivoluzionato il mondo" - Margaret Thatcher ha "cambiato il mondo" ma la sua rivoluzione liberista ha portato "all'aumento delle differenze fra ricchi e poveri" ed ha "certamente aiutato e forse provocato" la crisi economica mondiale, ha detto Romano Prodi.