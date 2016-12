Isole Shetland rimaste senza prostitute

foto LaPresse 08:43 - Pensava di aprire un'agenzia del sesso e fare fortuna alle Shetland, dato che era l'unica prostituta delle isole inglesi tra la Scozia e la Norvegia, e invece ha visto sbattere i suoi sogni contro la dura realtà. "Dolcezza", una dama del piacere brasiliana, ha dovuto traslocare nella vicina città scozzese di Aberdeen perché non lavorava. A raccontare la storia l'autorevole giornale britannico Times. La donna, di 46 anni, infatti in molti mesi aveva ricevuto solo due email. - Pensava di apriree fare fortuna alle, dato che era l'unicadelle isole inglesi tra la Scozia e la Norvegia, e invece ha visto sbattere i suoi sogni contro la dura realtà., una dama del piacere brasiliana, ha dovuto traslocare nella vicina città scozzese diperché non lavorava. A raccontare la storia l'autorevole giornale britannico. La donna, di 46 anni, infatti in molti mesi aveva ricevuto

La brasiliana offriva i suoi servigi per una tariffa di 180 sterline l'ora, ma i suoi tanti ammiratori locali, a parte qualche lavoratore del settore petrolifero di passaggio, si vergognavano a contattarla. Gli isolani, infatti, preferiscono incontrarla ad Aberdeen, lontano dagli occhi indiscreti di mogli e conoscenti. La prostituta, madre di due bambini, non riusciva più a pagarsi le bollette e quindi ha deciso di abbandonare le inospitali Shetland per tornare in città.