Usa, blocca Senato con discorso di 13 ore

foto Ap/Lapresse 09:27 - Il regolamento del Senato americano permette agli oratori di parlare fino allo sfinimento. E così il repubblicano Rand Paul, per tentare di bloccare la conferma di John Brennan a capo della Cia, ha deciso di parlare il più a lungo possibile. In tutto il suo intervento è durato dodici ore e 52 minuti. Alla fine Paul ha dovuto desistere ed è stato costretto ad abbandonare l'aula per andare alla toilette. - Il regolamento del Senato americano permette agli oratori di parlare fino allo sfinimento. E così il repubblicano Rand Paul, per tentare di bloccare la conferma di John Brennan a capo della Cia, ha deciso di parlare il più a lungo possibile. In tutto il suo intervento è durato dodici ore e 52 minuti. Alla fine Paul ha dovuto desistere ed è stato costretto ad abbandonare l'aula per andare alla toilette.

Rand Paul ha preso la parola mercoledì mattina, alle 11.47 locali. "Parlerò finché non potrò più parlare", ha annunciato. Terminato il discorso ufficiale, ha iniziato a declamare riflessioni improvvisate e poi è passata a leggere articoli di Wired.com e Post-it. Da evidenziare che durante l'orazione non è consentito sedersi. Alcuni colleghi gli hanno posto delle domande per permettergli di fare delle pause, ma a notte inoltrata - mancavano 21 minuti all'una - Paul è stato costretto a smettere di parlare per un bisogno impellente. Ha lasciato l'aula e si è recato in bagno.



Il record - Il discorso di Rand Paul è durato 13 ore, ben lontano dal record assoluto, che risale al 1957 quando Strom Thurmon parlò per 24 ore e 18 minuti per difendere la segregazione razziale.