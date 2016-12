17:26

- Violente proteste sono esplose a New Delhi dopo lo stupro di una bambina di 7 anni in una scuola municipale. La violenza ha creato polemiche e disordini nella capitale dell'India, ancora sotto shock per la morte della studentessa brutalmente stuprata a dicembre dal branco su un autobus. Una folla inferocita si è radunata davanti all'ospedale dove è ricoverata la bambina. Nel lancio di sassi contro i poliziotti almeno due agenti sono rimasti feriti.